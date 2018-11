Scotti, ritorno con mio quiz del cuore

MILANO, 26 NOV - "Era il modo giusto di celebrare un programma che ha cambiato il modo di fare il quiz in televisione". Lo ha detto Gerry Scotti presentando le 4 puntate speciali di 'Chi vuol esser milionario?' che andranno in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 dicembre. "Il milionario è entrato nella storia del costume, è il regalo di Mediaset per Natale", ha aggiunto spiegando che non sarà solo un'operazione nostalgia ma che i concorrenti saranno tutti nuovi e non ci saranno vip. Rispetto al format originale salterà anche la famosa telefonata a casa per avere un aiuto per rispondere ad una domanda: troppo facile avendo a disposizione internet. "Il milionario rivoluzionò i palinsesti televisivi nel modo di fare i telequiz" ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Le 4 puntate sono state interamente girate, per questione di tempo e organizzative, a Varsavia.