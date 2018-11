Gazzelle, a modo mio inseguo l'eternità

MILANO, 27 NOV - Dall'indie ai palasport con un suono che guarda al passato e un linguaggio del presente: il romano Gazzelle torna il 30 novembre con il suo secondo album 'Punk', dal titolo volutamente paradossale. "Per Punk intendo un retrogusto, non nel suono ma nell'attitudine - racconta l'artista, al secolo Flavio Pardini - Perché è un disco libero, fatto come pareva a me senza inseguire nessun tipo di velleità di mercato". Tra Oasis e Radiohead, Gazzelle cita tante influenze inglesi: "Volevo andare a cercare questi suoni a mio avviso eterni, che non seguono una tendenza: non volevo fare un disco attuale, ma che fosse per sempre. A modo mio, inseguo l'eternità. A me piace scrivere di cose minuscole, trovo superbo parlare di società o di politica". Gazzelle sarà il primo marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 3 marzo al Palazzo dello Sport di Roma: "Mi aspetto due giorni memorabili per la mia storia: non voglio fare cose sopra le righe, deve essere comunque intimo, come se fossimo in 30".