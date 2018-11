Gialappa's, vogliamo far ridere

MILANO, 27 NOV - Una versione di '10 anni dopo' della coppia Fedez-Ferragni, Liliana Fiorelli che imita Giorgia Meloni e Elisa Isoardi, il duo Le coliche nei panni di Piero e Alberto Angela. Da giovedì 29 novembre torna su Italia 1 in prima serata la Gialappa's Band con 'Mai dire talk'. Cronaca, attualità, sport, politica, gossip saranno trattati con il solito schema irriverente dalle voci di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto. Nella prima puntata sarà scelta colei che affiancherà il Mago Forest, dopo una sfida tra i due volti dell'informazione Mediaset, Greta Mauro e Stefania Scordio. Nel cast restano due capisaldi del programma: Marcello Macchia alias Maccio Capatonda e Marcello Cesena. Il direttore della rete Laura Casarotto ha spiegato che "l'evento, in prima serata, sarà ricco e divertente e capace di raccontare qualcosa del nostro tempo". "Tentiamo una strada difficilissima, quella di fare ridere. Continueremo a fare il verso a quelli veri, ma non sarà una loro parodia", ha detto Marco Santin.