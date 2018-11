Morandi, brano e video girato da lui

ROMA, 27 NOV - Dopo il successo della fiction 'L'isola di Pietro', Gianni Morandi torna alla musica con 'Che meraviglia sei', una canzone scritta per lui da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Le immagini del video che accompagna il brano sono state girate e montate dallo stesso Morandi solo con il suo cellulare e raccontano il mondo femminile attraverso i volti di donne sorprese in momenti 'normali' della vita quotidiana. Nel video, girato tra Bologna, Roma, Carloforte e Milano, sono presenti 70 donne che ho incontrato negli ultimi mesi e possono rappresentare per me la meraviglia dell'universo femminile che ho sempre amato e cantato", spiega Morandi. "Mi sono soffermato sulle facce che mi hanno colpito, da quelle giovanissime a quelle che raccontano una storia grazie ai segni del tempo e ho avuto il desiderio di raccoglierle. Una sorta di omaggio che, con le mie semplici capacità tecnologiche, ho girato e montato da solo con una applicazione che ho imparato ad usare anche grazie al mio rapporto con i social".