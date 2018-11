Bertolucci, omaggio alla camera ardente

ROMA, 27 NOV - Da Giuseppe Tornatore a Vittorio Storaro, da Paolo Taviani a Stefania Sandrelli, da Citto Maselli a Dario Argento, il mondo del cinema ha reso omaggio a Bernardo Bertolucci, il grande maestro scomparso ieri a Roma, nella camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Avevo parlato con Bernardo per telefono pochi mesi fa e lui mi aveva detto che era desideroso di fare un nuovo film, da girare in tre stanze. Voleva fosse un film gioioso. Non gli è stato concesso di farlo, ma credo sarebbe felice di vedere come non solo l'Italia ma il mondo intero stiano parlando di lui e del suo grande cinema", ha detto Taviani. Tornatore possibile regista? "Non so, non credo di essere all'altezza di cogliere la sua specialità stilistica", ha risposto il cineasta premio Oscar. Il 6 dicembre al Teatro Argentina alle 20,30 si terrà la cerimonia di commemorazione per Bertolucci.