Malkovich, Poirot senza accento francese

LONDRA, 27 NOV - Niente più accento francese o baffetti neri impomatati per Hercule Poirot. Il celebre detective belga nato dalla penna di Agatha Christie perde per la prima volta alcuni dei tradizionali tratti distintivi nell'interpretazione di John Malkovich, che ne veste i panni nel film per la Tv The ABC Murders, in programma a Natale su BBC 1 in un Regno Unito avviato tumultuosamente verso la Brexit. "Nella nostra versione, Poirot ha vissuto in Inghilterra per 20 anni e ha fatto un lungo e laborioso sforzo per non sembrare straniero e parlare al contrario come un vero inglese", ha detto Malkovich alla rivista Radio Times. L'attore americano 64/enne - la cui scelta per il ruolo appartenuto fra gli altri ad Albert Finney, Peter Ustinov e, più di recente, a Kenneth Branagh è stata piuttosto dibattuta - ha confessato d'avere trasformato il personaggio abbastanza radicalmente. Su richiesta dei produttori, evidentemente, che lo hanno voluto "differente quasi a 180 gradi rispetto alle versioni precedenti".