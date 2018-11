Moda Fognini e Pennetta per EA7

MILANO, 27 NOV - Da gennaio 2019 Fabio Fognini sarà il nuovo testimonial per la linea sportiva EA7 Emporio Armani e volto per Emporio Armani Underwear nel mondo. Anche l'ex tennista Flavia Pennetta, unica italiana ad aver vinto gli US Open, e moglie di Fabio Fognini, comparirà in alcuni scatti delle campagne pubblicitarie. Fognini, che con gli otto titoli conquistati è al secondo posto per numero di tornei ATP vinti dai tennisti italiani nell'era Open, indosserà in campo capi tecnici EA7 Emporio Armani, a partire dall'appuntamento del 7 gennaio, prima data del torneo di Auckland. Gli scatti di Serge Guerand per le campagne di Emporio Armani Underwear e di EA7 Emporio Armani, ritraggono Fabio Fognini e Flavia Pennetta su fondo bianco, neutro, e mettono in risalto la fisicità e il gesto atletico.