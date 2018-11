'Leonardo Ricci architetto' in mostra

PARMA, 28 NOV - Apre sabato 1 dicembre allo Csac di Parma la mostra 'Leonardo Ricci architetto. I linguaggi della rappresentazione', visitabile fino al 7 aprile. Leonardo Ricci (1918-1994), architetto, pittore, scenografo, urbanista, docente, è stato un esponente della scuola fiorentina guidata da Giovanni Michelucci. Il suo fare progettuale è legato ad una concezione 'esistenziale' dell'architettura, conferendo allo spazio - dinamico, continuo, asimmetrico - il primato assoluto. Lo spazio viene modellato dagli 'atti di vita' di chi lo abita e solo in ultimo si concretizza in forma: da qui il rifiuto dell'architetto di forme prestabilite e dettate da un particolare 'stile'. Lo Csac (Centro studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, con sede all'Abbazia di Valserena) conserva l'archivio di Ricci, 923 materiali progettuali, tra cui 173 schizzi e 609 lucidi: la mostra, nel centenario della nascita, vuole essere un'occasione per indagare i differenti linguaggi di rappresentazione usati dall'architetto