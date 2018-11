Visibile cartella clinica di Ligabue

REGGIO EMILIA, 28 NOV - Il pittore Antonio Ligabue venne ricoverato per tre volte all'ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, ma la sua cartella clinica non era consultabile a causa della normativa sulla protezione dei dati personali. Il 6 novembre scorso sono scaduti i 70 anni dalla sua terza ed ultima dimissione e ora è quindi possibile visionare i dati a fini storici. La Ausl di Reggio Emilia - in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani, Comune di Gualtieri, Centro di storia della psichiatria e Fondazione Museo Antonio Ligabue - ha promosso due incontri per presentare la cartella clinica e fornire una lettura del testo, grazie agli interventi di esperti che hanno studiato i diversi ambiti della vita e dell'opera del pittore (1899-1965).