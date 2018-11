A talent Conservatori in finale il Nord

MILANO, 28 NOV - Vengono dal Piemonte e dalla Lombardia - più precisamente dai Conservatori di Torino, Alessandria e Milano - i quattro finalisti di Amadeus Factory, talent dedicato alla Classica. Il Trio Chagall (violino, violoncello e pianoforte) e il pianista David Irimescu (studenti del Verdi di Torino, la violinista jazz Anais Drago (Alessandria) e il soprano Barbara Massaro (Milano) si sfideranno il primo dicembre sul palco del Teatro Dal Verme in una serata presentata da Elio. A decidere il vincitore saranno per il 20% i voti del pubblico, per il 50% dalla giuria artistica (presieduta da Ottavio Dantone) e per il 30% della giuria critica. L'evento sarà al centro di uno speciale documentario coprodotto da Bel Vivere e Classica HD, in onda su Classica HD, Sky canale 136, sabato 6 dicembre alle 20.30, a conclusione di una serie 25 puntate dedicate al talent dall'emittente, on air per tutto il mese di novembre.