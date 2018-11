A teatro tra Ficarra, Picone e Timi

ROMA, 28 NOV - Ficarra e Picone diretti da Giorgio Barberio Corsetti ne 'Le rane' di Aristofane e Filippo Timi cavaliere alla rincorsa del drago in 'Un cuore di vetro in inverno', a Roma; Gabriella Pession e Lino Guanciale nel sensuale 'After Miss Julie' di Patrick Marber, per Giampiero Solari a Firenze, e 'Il misantropo' di Moliere secondo Valter Malosti a Torino; Toni Servillo che torna a Milano nei panni di Jouvet in 'Elvira' e Pino Strabioli con Sabrina Knaflitz nel '68 di 'Carta straccia', ancora nella capitale; fino a Cesare Bocci con Tiziana Foschi nell'autobiografico 'Pesce d'aprile', tra Cagli (PU) e Macerata: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.