Intimi e universali, I grandi Papi in tv

ROMA, 28 NOV - Papa Francesco, accolto dalla folla come una rockstar, ma che va a comprarsi le scarpe da solo, come un qualsiasi parroco. Benedetto XVI, curvo in preghiera, a poche ore dalle dimissioni che ammutolirono il mondo. E poi la forza, d'animo e nel corpo, di Giovanni Paolo II, abbracciato alla croce nell'ultima soffertissima Via Crucis. Fino alle rocambolesche fughe di Giovanni XXIII, che seminava la gendarmeria vaticana per una passeggiata a Villa Borghese. Sono I grandi Papi, protagonisti della serie in 4 episodi prodotta da Discovery Italia, Officina della Comunicazione e Vatican Media, dal 13/12 alle 21.25 in prima tv assoluta su Nove con Francesco - Bergoglio, il Papa della rivoluzione, destinati poi a una distribuzione internazionale. Quattro documentari per raccontare l'uomo che c'è dietro ogni Papa, varcando le soglie del Vaticano, tra documenti esclusivi, immagini d'archivio, testimonianze dei più stretti collaboratori e ricordi personali di Carlo Verdone, Claudio Baglioni, Giorgio Pasotti e Lino Banfi.