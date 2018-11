Israele, maschera in pietra di 9000 anni

TEL AVIV, 28 NOV - Il Dipartimento israeliano per le antichità ha annunciato il ritrovamento di una maschera di pietra di 9.000 anni. E' un esemplare molto raro, perché finora si aveva notizia di sole altre 15 maschere di quell'epoca in tutto il mondo. Il 29/11 sarà esposta al pubblico al Museo Israel di Gerusalemme, in un convegno di archeologia. La scoperta risale a mesi fa, quando funzionari del Dipartimento hanno appreso dell'esistenza della maschera, trovata a Pnei Hever (presso Hebron, Cisgiordania), e sono riusciti a venirne in possesso. In questi mesi nei laboratori del Dipartimento è stata verificata la sua autenticità ed è stato stabilito il periodo a cui essa risale, il neolitico. La maschera, perfettamente simmetrica, rappresenta un volto umano con lineamenti raffinati. Presenta fori per gli occhi e la bocca, mentre la dentatura è stata incisa in dettaglio con uno scalpello. Secondo i ricercatori poteva essere applicata su un volto umano oppure essere appesa a un palo, possibilmente per riti propiziatori.