Esce Tutte le volte, nuovo singolo Eman

CATANZARO, 28 NOV - Uscirà il 4 dicembre "Tutte le volte" (Jackie & Juliet / Artist First), il nuovo singolo del cantautore Eman, all'anagrafe Emanuele Aceto. Il brano sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. "Tutte le volte", scritto e composto dallo stesso Eman, prodotto e arrangiato da Mattia "Skg" Masciari e Rosario "Tano" Critelli e mixato da Andrea Debernardi, parla di una storia d'amore finita raccontata però in maniera "dolcemente cruda", con toni introspettivi e personali, ponendo al centro le individualità. "Mi piace definire 'Tutte le volte' - afferma Eman - una 'ballad' terapeutica. Perché terapeutica? Per il suo carattere non didascalico: la storia è finita forse a causa della quotidianità o forse per consunzione, insomma motivazioni ineluttabili".