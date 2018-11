LP, 7 dicembre esce album Heart to Mouth

ROMA, 28 NOV - Esce il 7 dicembre il nuovo album di LP, dal titolo Heart to Mouth, su etichetta X Energy Distribuzione Believe Digital (digitale)/Sony Music (fisico). Anche il singolo "Recovery" sarà in radio dal 7 dicembre. Con alle spalle 4 dischi di platino per il precedente lavoro Lost on you, oltre 500 milioni di streaming, 280 milioni di view degli ultimi quattro videoclip in un anno e un tour mondiale sold out, annunciando il nuovo disco l'artista statunitense di origine italiana afferma: "Credo che le canzoni valgano più di tante parole". In Heart To Mouth (lavorato con il collaboratore e produttore di Lost On You Mike Del Rio -Eminem, X Ambasciatori, Skylar Gray- e l'autrice Nathaniel Campany) non c'è un solo genere: pop/rock e folk del nuovo Millennio, mentre nelle canzoni si affrontano temi come amore, sogno, abbandono, lussuria, insicurezza, infedeltà, rimpianto e redenzione.