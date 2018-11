Esce Sfera Ebbasta Rockstar-Popstar Ed.

ROMA, 28 NOV - Esce il 7 dicembre "Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition", nuova versione dell'album "Rockstar" disponibile in doppio cd e lp del rapper dei record Sfera Ebbasta. Il cofanetto sarà anticipato dall'uscita di "Happy Birthday", nuovo singolo che sarà disponibile dal 30 novembre. "Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar edition" si compone di due cd: Rockstar e Popstar. Il primo contiene le 11 tracce dell'omonimo album uscito a inizio anno e include quattro versioni remix (Uber Rmx feat. Miami Yacine, Bancomat Rmx feat. Tinie Tempah, 20 collane Rmx feat. Rich The kid e Tran tran Rmx feat. Lary over). Il secondo contiene invece 7 tracce tra cui 3 nuovi inediti (Popstar, Happy Birthday e Uh Ah Hey) e 3 nuove versioni remix (Cupido feat. Khea, Duki, Quavo, Elettra Lamborghini, Xnx feat. Guè Pequeno e Serpenti a sonagli feat. Lacrim). Popstar include inoltre Pablo, hit dell'estate. Ad aprile il rapper sarà di nuovo live. Il 17 al Palalottomatica di Roma, il 19 al Palapartenope di Napoli e il 27 al Forum di Assago.