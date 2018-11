Canova, nuovo album e tour

ROMA, 28 NOV - Esce il 30 novembre "Domenicamara", il primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico, il secondo, dei Canova che verrà pubblicato a inizio 2019 da Maciste Dischi/Artist First. Il video, diretto da Zavvo Nicolosi per Ground's Oranges, esce oggi su youtube: protagonisti del nuovo scanzonato e ironico video, in cui i Canova fanno solo un cammeo, sono un killer sanguinario e la sua affezionata cagnetta Milù. "Domenicamara è una canzone ritmata, con tonalità in maggiore e quindi apparentemente allegra. Con il testo però, cambia vestito e sapore, appunto, diventando amara - racconta la band milanese -. È una brano sul senso di emarginazione e abbandono, che avendolo vissuto è diventato il motore stesso di questo sfogo". I Canova torneranno poi dal vivo con un nuovo tour al via il 20 marzo da Milano. Poi le prime date confermate: il 22 Venaria Reale (TO), il 26 a Padova, il 28 a Roma, il 29 a Napoli, il 30 a Modugno (BA). Ad aprile il 3 a Firenze, il 5 aprile a Bologna.