Statua Sant'Oronzo spostata per restauro

LECCE, 28 NOV - La statua di Sant'Oronzo, collocata su una colonna alta circa 29 metri, in piazza Sant'Oronzo, a Lecce, fra una settimana sarà spostata nell'androne della sede del Comune per dare la possibilità agli addetti ai lavori di proseguire il restauro che si è dimostrato più complicato di quanto si pensasse. L'autorizzazione allo spostamento è stata deliberata dalla Giunta Comunale. La colonna venne eretta in segno di gratitudine a sant'Oronzo, a cui la città attribuì la sua preservazione dalla peste diffusasi nel 1656 nel Regno di Napoli. Il monumento venne realizzato utilizzando i rocchi crollati dello stelo marmoreo di una delle due colonne romane che erano poste al termine della Via Appia a Brindisi. I lavori, iniziati nel 1666 furono ben presto sospesi a causa della mancanza di fondi. Ripresi nel 1681 furono ultimati cinque anni dopo. E furono guidati dall'architetto leccese Giuseppe Zimbalo. Il restauro interessa sia la colonna che la statua.