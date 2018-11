Ancona celebra De Dominicis

ANCONA, 28 NOV - Il 29 novembre 1998 moriva Gino De Dominicis, uno dei più grandi artisti del XX secolo, nato e cresciuto ad Ancona, in un palazzo in piazza Cavour sul quale oggi campeggia una targa in sua memoria. E il Comune si appresta rendergli omaggio nella primavera del 2019 con l'allestimento di uno spazio dedicato all'interno della Pinacoteca Comunale, che ospiterà una copia del solo libro d'artista realizzato da De Dominicis, Sicinimod Ed, legato all'ultima esposizione, tenutasi presso la Galleria Mazzoli nel 1998. Il volume, acquistato dal Comune, sarà esposto e consultabile dai visitatori attraverso appositi strumenti e preparerà il terreno alla presenza dell'autore di Calamita cosmica in una grande collettiva nell'autunno 2019. Il rapporto dell'artista con le celebrazioni appare quanto mai ambiguo, si legge in una notam, ma al Comune di Ancona spetta il compito di rendergli merito comunque, pur rispettandone l'intenzione e l'indirizzo artistico.