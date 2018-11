Al Tff Colette, antesignana femminista

TORINO, 28 NOV - Approda a Torino, al Torino Film Festival, nella sezione Festa Mobile, l'anteprima italiana di Colette, di Wash Westmoreland, storia di una donna antesignana del femminismo e della rivoluzione culturale del Novecento. Interpreta il biopic, in uscita nelle sale italiane il 6 dicembre, distribuito da Vision, l'ottima Keira Knightley. Un'interpretazione molto apprezzata in Gran Bretagna definita da Oscar dai principali giornali anglosassoni. Presentato al Sundance, il film, di matrice indipendente ma di caratura hollywoodiana, è formalmente perfetto, brillante e con dialoghi suggestivi. Accanto alla Knightley, nella parte della protagonista, giovane donna bella, sensuale, scrittrice, libertina e provocatrice, c'è un altro big del cinema inglese, Dominic West nella parte del marito Willy. Un marito che 'usa' la bravura e l'intelligenza della moglie per farsene vanto, un po' come avviene in un altro film nelle sale in questi giorni 'The Wife' di Bjorn Runge con Glenn Glose.