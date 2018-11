Romina Power, auguri Ylenia ovunque sia

ROMA, 29 NOV - "Happy birthday, my sweet one, wherever you are". Con queste parole - un affettuoso augurio di compleanno, "ovunque tu sia" - e una foto scattata insieme Romina Power ricorda sui social la figlia Ylenia Carrisi nel giorno del suo 48/o compleanno. La primogenita di Romina e Al Bano è scomparsa 25 anni fa a New Orleans. Negli anni sono state fatte molte indagini e ipotesi ma della sua sorte non si è saputo più nulla. La morte presunta della giovane è stata dichiarata nel 2014 su istanza del padre. Romina, come ha ribadito ultimamente in tv, conserva ancora la speranza che Ylenia sia viva. "Fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente" ha detto a Maurizio Costanzo.