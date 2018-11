Mengoni, Atlantico è viaggio di 2 anni

ROMA, 29 NOV - Atlantico, come l'oceano che ha sorvolato tanto in questi due anni; e Atlantico, come il mare in cui confluiscono, da est a ovest, tante culture diverse. Ha intitolato così, Marco Mengoni, il suo nuovo disco di inediti, in uscita il 30 novembre per Sony Music. Quindici tracce in cui i ritmi cubani e salseri pieni di allegria assorbiti viaggiando, trovano la giusta quadra con il pop cantautorale dell'artista che tra meno di un mese festeggia 30 anni (e 10 di carriera). Un viaggio di influenze musicali, ma anche di collaborazioni, come quella con Tom Walker in Hola (I Say), il primo duetto in un disco di inediti di Mengoni ("finora avevo una sorta di timore a confrontarmi con altri") e Vanessa Da Mata (nel brano Amalia, dedicato alla regina del fado Amalia Rodriguez). A sorpresa anche un cameo di Adriano Celentano ne La casa azul, ritratto di Frida Kahlo. La pittrice assurge a protagonista come anche la figura di Muhammad Alì ("da entrambi dovremmo imparare molto"). Ad aprile il tour nei palasport.