Nek in piazza per il Capodanno a Rimini

RIMINI, 29 NOV - Centocinquanta eventi fino all'Epifania, il concerto di Nek e il dj set di Marco Rissa, chitarrista e cofondatore di Thegiornalisti sono gli appuntamenti clou della notte di San Silvestro per l'edizione 2019 del "Capodanno più lungo del mondo" presentato a Rimini. "Sono felice di poter passare la fine dell'anno nella mia Regione e sarà ancora più bello farlo sul palco di Rimini. Ci vediamo lì", ha scritto Nek sul suo profilo Facebook. Dalle 22 della notte di Capodanno in piazzale Fellini, Nek accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio musicale da "Laura non c'è" attraverso i 15 album pubblicati. A dare il via al concerto, Anna Pettinelli, e alla mezzanotte il grande spettacolo di fuochi d'artificio tra il Grand Hotel e la spiaggia. Il ricco programma di iniziative per il 'Capodanno più lungo del mondo' comincia sabato 1 dicembre.