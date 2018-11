All'asta in GB la pistola del primo Bond

LONDRA, 29 NOV - Va all'asta in Gran Bretagna la pistola brandita da Sean Connery nei panni di James Bond nel primo film della serie sulla più celebre spia del grande schermo. Si stima che potrebbe spuntare fino a 80.000 sterline (circa 90.000 euro). La Walther PPK, utilizzata in una delle scene di apertura di 'Agente 007 - Licenza di uccidere', nella pellicola viene consegnata a Bond da 'M', interpretato da Bernard Lee, in sostituzione della sua Beretta. L'arma da fuoco, nella realtà, apparteneva per davvero a Lee, che l'aveva data in prestito per le riprese perché la pistola di scena non era disponibile. "E' risaputo che la pistola utilizzata nel film fosse una Walther PP, anche se viene citata come una PPK. Si tratta di un superlativo pezzo di storia del cinema britannico", ha spiegato al Times Jonathan Humbert della casa d'aste Humbert & Ellis di Whittlebury, che batterà il cimelio giovedì 6 dicembre. L'oggetto sarà accompagnato da una lettera firmata di suo pugno da Lee contenente aneddoti sul film.