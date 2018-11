Beverly Pepper e Todi, amore di una vita

ROMA, 29 NOV - Una mostra monografica, il 'ritorno a casa' delle Todi Columns a 40 anni dalla loro prima installazione e un parco artistico, il primo in Umbria, nel quale far interagire le sculture con la natura e le persone. Sarà un anno formidabile il 2019 per Beverly Pepper, la grande scultrice americana che riceverà da Todi, la città che l'ha accolta nel 1970 e in cui lei ha scelto di vivere e lavorare, un doveroso omaggio alla sua lunga e fortunata carriera. Nata a New York nel 1922, Beverly Pepper proprio a Todi ha trovato la sua dimensione d'artista, realizzando le sue opere più celebri e sperimentando materiali e forme per le sculture e i suoi progetti di Land Art. Le celebrazioni inizieranno l'8 dicembre con la mostra "Beverly Pepper tra Todi e il mondo", fino al 5 maggio a Palazzo del Popolo; dal 6 aprile al 5 maggio saranno riallestite a Piazza del Popolo le Todi Columns e il 14 settembre aprirà il Parco di Beverly Pepper, con 20 sculture in un percorso naturalistico-urbano.