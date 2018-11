Massimo Lopez e Tullio Solenghi arrivano in Sicilia con il loro show: «Quest'Isola è una medicina»

Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni e interazione con il pubblico. “Massimo Lopez e Tullio Solenghi show” in quasi due ore di spettacolo ripercorrono la loro storia, con l’entusiasmo e la passione che da quindici anni li accompagna. “Questo spettacolo – spiegano i due – è nato quasi per gioco, ogni sera condividiamo con il pubblico duetti vecchi e nuovi, una simbiosi totale che tocca il suo apice nel ricordo di Anna Marchesini, la cui presenza in scena ha una valenza emozionale unica”. Lo spettacolo sarà in Sicilia ai primi da domani: 30 novembre, 1 e 2 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 5 al Teatro Golden di Palermo, organizzato da Puntoeacapo e Imarts.



Siete tornati sul palco dopo 15 anni rispetto ad allora in cosa siete cambiati?



“Di sicuro siamo invecchiati, ma direi molto bene come potete vedere e nel frattempo abbiamo avuto anche un figlio insieme: assomiglia tutto alla mamma”



Cosa deve aspettarsi il pubblico siciliano dal Solenghi - Lopez show?



“Quello che vogliamo è far divertire tutti quanti, ci saranno i nostri cavalli di battaglia, nuovi personaggi, la musica dal vivo della Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio, insomma, un vero e proprio grande Show”.



I vostri ricordi professionali e non, legati alla Sicilia.



Solenghi: “Alla Sicilia sono legato semplicemente dal fatto che mia moglie è¨ figlia di una siciliana, quindi ogni volta che arrivo sull ’isola sento l’afflato di tutti i parenti palermitani del ramo materno di Laura, dal punto di vista professionali tanti bei ricordi, soprattutto con il Trio"



Lopez: "Ho una attrazione notevole per la Sicilia, in una intervista di tanti anni fa dissi che la Sicilia è una medicina che andrebbe usata anche nel resto del continente 3 volte al giorno, un po' di sicilianità prima e dopo i pasti. Un mio carissimo amico siciliano, Roberto Princiotta Cariddi, che è venuto a mancare un paio di anni fa, mi ha fatto conoscere la Sicilia dal punto di vista artistico e storico, da allora ogni volta che torno a fare uno spettacolo sento una emozione particolare“.



Avete in mente un nuovo spettacolo teatrale?

“Al momento ci concentriamo su questo, che ci sta dando davvero tante soddisfazioni! Poi chissà , di sicuro continueremo a giocare insieme sul palco, vedremo in che forma e con quale abito”.

A Solenghi: che esperienza è stata la fiction di Raiuno "L' allieva 2"?

“Una bella esperienza soprattutto perché è una fiction di qualità , il mio ruolo è stato davvero ben costruito e anche divertente. Poi è sempre bello quando si ha una certa età essere circondati da giovani attori che ti considerano come un loro maestro. E’ una cosa che ti fa immensamente piacere “.



A Lopez: E’ vero che ha in mente un musical teatrale?



“ In realtà non ho in mente un musical specifico, ho sempre avuto voglia di inserire musica negli spettacoli, anche in questo spettacolo con Tullio la componente musicale rappresenta una buona fetta dello show. Siamo entrambi appagati da questo punto di vista perché lo spettacolo comprende il musical, la prosa, gli sketch, le imitazioni..giochiamo con i nostri attrezzi del mestiere”.



Il vuoto lasciato da Anna Marchesini è notevole. Che cosa di lei vi manca veramente?



“Di lei ci manca veramente tutto. Ma è sempre con noi sul palco, non c’è un momento del nostro spettacolo che non nasca da quello che abbiamo fatto insieme come Trio”



Il pubblico si chiederà : ma litigate? Chi dei due è più conciliante?



“Ci conciliamo a vicenda, facciamo un sacco di concili dei quali siamo sicuri resterà traccia nei libri di storia”.



La satira politica in tv (vedi Crozza) funziona ancora?



“Funziona perchè ormai è rimasto uno dei pochi strumenti di denuncia sociale, anche se viene osteggiata e relegata a luoghi e momenti specifici”.



Due vecchie volpi del palcoscenico che consiglio darebbero ai nuovi comici?

“Di lavorare, studiare, non accontentarsi del facile successo, perchè come velocemente arriva, altrettanto velocemente svanisce se non ci sono delle basi solide a sostenerlo”.