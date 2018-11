Quentin Tarantino ha detto sì

NEW YORK, 29 NOV - Quentin Tarantino ha pronunciato il fatidico sì. Lo scrive il settimanale People. Il regista di 'Pulp Fiction', 55 anni, ha sposato la modella e cantante israeliana Daniella Pick, 35 anni, durante una cerimonia intima a Los Angeles. Una foto mostra la coppia, lui in abito nero, lei in bianco con velo, in posa davanti ad un grande muro di fiori bianchi. I due si erano conosciuti nel 2009 durante la promozione del film 'Inglorious Basterds' mentre il fidanzamento è avvenuto solo nel 2017 con un party a New York con tra gli ospiti Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman. Per Tarantino si tratta del primo matrimonio. In passato in un'intervista aveva detto che il lavoro monopolizzava tutto il suo tempo.