Foto di mafia in famiglia, Il traditore

TORINO, 29 NOV - Poche immagini, ma forti e affascinanti, dell'atteso film IL TRADITORE di Marco Bellocchio (in odor di Cannes) con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, sono tra le sorprese del listino Rai Cinema 2019 presentato da Paolo Del Brocco al Torino Film Festival. Una mafia, prima della scissione, quella del TRADITORE, che fa una mega foto di famiglia in occasione della Festa di Santa Rosalia tra festeggiamenti e inni di devozione alla protettrice di Palermo. Altrettanto sorprendenti le sequenze de IL PRIMO RE di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, ambientato nel 750 a.C. e girato in protolatino, sulla storia di Romolo e Remo prima della fondazione di Roma. E ancora Gianni Amelio con HAMMAMET, sulla vicenda Craxi, e Il PINOCCHIO di Matteo Garrone. E ancora il ritorno di Gabriele Muccino con I MIGLIORI ANNI; Francesca Archibugi con VIVERE e Gabriele Salvatores on the road con SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA. "Quest'anno abbiamo una quota di mercato superiore al 12%", dice Del Brocco.