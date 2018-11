Spielberg girerà remake West Side Story

NEW YORK, 29 NOV - Dopo quasi 60 anni Steven Spielberg tenta l'impresa del remake di un film considerato uno dei capolavori di tutti i tempi, West Side Story. Le riprese inizieranno l'anno prossimo, ma il regista americano ha già annunciato parte del cast. Nel ruolo di Tony, ex-componente pentito della banda dei Jets, ci sarà il 24enne attore americano Ansel Elgort, mentre non c'è ancora un nome per il personaggio di Maria, sorella del capo-banda dei portoricani Sharks (rivali dei Jets). Come due novelli Romeo e Giulietta, Maria e Tony si incontrano durante un ballo e si innamorano a prima vista. Spielberg ha annunciato anche che nel cast ci sarà Rita Moreno, 86 anni, che nel film adattamento al musical del 1961 aveva il ruolo di Anita. All'epoca la parte le valse l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Per lei il regista ha creato un ruolo originale.