In mostra la 'Follia di guerra' 1915-18

IMOLA (BOLOGNA), 30 NOV - A Imola tra il 1915 e il 1918 furono oltre seicento i militari ricoverati nel Manicomio di Santa Maria della Scaletta (Osservanza) e nel Manicomio provinciale di Bologna in Imola. In una mostra documentaria, 'Follia di guerra', allestita alla Biblioteca comunale e visitabile dal primo dicembre al 2 febbraio, l'esperienza di guerra e la degenza in manicomio sono narrate attraverso le storie racchiuse nei documenti sanitari e nella corrispondenza. Le cartelle cliniche dei soldati parlano di danni morali e fisici, ma anche di vergogna, paura, senso d'abbandono: dei traumi e delle emozioni dei soldati provenienti dal fronte e originari di ogni parte d'Italia. La mostra, promossa dalla Biblioteca e dall'Archivio storico comunale, è organizzata in occasione del centenario della fine della Grande guerra (1918-2018) e del quarantennale della legge Basaglia (1978-2018), che ha riorganizzato l'assistenza psichiatrica con la chiusura dei manicomi.