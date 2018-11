Workshop per imparare arte della parola

MILANO, 30 NOV - Un workshop gratuito per imparare 'L'arte della parola', un'anatomia del provino "dove ogni battuta, ogni sguardo e ogni respiro, devono essere funzionali al racconto del personaggio". E' l'opportunità che verrà offerta, domani, dall'Ica (International Cinema Academy) di Milano, la "prima scuola in Italia dedicata alle esigenze di formazione attoriale, per la recitazione cinetelevisiva e le arti sceniche in generale, con pratica sul set, orientamento finale e reali contatti con il mondo del lavoro". Il workshop, i cui posti sono limitati, è rivolto a professionisti o persone comuni che vogliono migliorare la capacità di parlare in pubblico. "Il docente, Roberto Graziosi - spiegano gli organizzatori - è uno dei più importanti casting director diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, assistente di Giorgio Strehler al Piccolo di Milano". Interverranno ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Lorenzo Beccati autore di 'Striscia la notizia'.