Firenze 1a percentuale affittuari Airbnb

FIRENZE, 30 NOV - Firenze è al primo posto tra le città italiane per la percentuale di affittuari Airbnb rispetto alla popolazione: gli 8mila alloggi offerti sulla piattaforma sono pari all'1% dei cittadini, calcolati in 800.000 sommando ai residenti chi vive nel capoluogo toscano. Il dato emerge dalla ricerca 'Percorsi abitativi per l'emancipazione' della Fondazione Giovanni Michelucci presentata al convegno 'Fai la casa giusta' promosso dalla Fondazione Cr Firenze. "Il problema di questo genere di attività è che ha drogato il mercato - ha commentato Massimo Colombo della Fondazione Michelucci -, ha tolto la possibilità di avere affitti a lungo termine, molti residenti che avevano alloggi li hanno destinati a questa attività, trasferendosi in periferia e svuotando il centro città". Questa tendenza, ha aggiunto Colombo, "ha portato a diminuire le opportunità abitative e anche ad aumentare il costo degli affitti in centro e anche in periferia".