Torino factory cerca talenti under 30

TORINO, 30 NOV - Con il nuovo progetto Torino Factory, presentato al Torino Film Festival, la città si candida come set cinematografico in tutta la sua reale estensione fisica, nelle sue 8 circoscrizioni. Con l'intento, spiegano il presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Manera e il direttore artistico del progetto, Daniele Gaglianione, "di ancorare il cinema al territorio". "Da un lato - dice l'assessora alla Cultura della Città, Francesca Leon - si alimenta la vocazione della città a fucina di cinema avvicinando i giovani talenti locali ai diversi settori dell'industria cinematografica, dall'altro si mette al centro la vita dei cittadini attraverso la creatività". Il format è dedicato a cortometraggi realizzati da under 30. Alla prima edizione hanno partecipato 43 progetti tra i quali ne sono stati scelti 8, uno per circoscrizione, tutti proiettati oggi al Tff. "Sono 8 lavori tra loro diversi - dice Gaglianone - si va dall'horror al film realista, dal visionario al film di denuncia.