World Summit, Ikon tra migliori progetti

TRIESTE, 30 NOV - La Grande Guerra raccontata dall'azienda Ikon attraverso la Realtà Virtuale è uno dei 40 migliori progetti digitali al mondo, e l'unico per l'Italia, premiato dall'Onu e dall'Unesco con il World Summit Award, che premia l'innovazione digitale. Si tratta dell'allestimento virtuale del Museo della Grande Guerra sul Monte San Michele, teatro delle pagine più tragiche della Prima Guerra Mondiale: un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia realizzato con Intesa Sanpaolo e il sostegno di Onorcaduti e del Comune di Sagrado. E' stato riconosciuto a livello mondiale (180 i Paesi selezionati) per qualità del prodotto, innovazione e capacità di unire cultura, turismo e digitale. A un secolo dalla conclusione del conflitto il progetto multimediale ha contenuti sorprendenti e si visitare in chiave 'immersiva' il Museo del San Michele, facendo uso di realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni in 3D. (ANSA).