Remake Pinocchio, Hanks forse Geppetto

NEW YORK, 30 NOV - Tom Hanks potrebbe essere Geppetto nel nuovo film 'Pinocchio'. Hollywood Reporter scrive che l'attore è in trattative per il ruolo nel remake live action della pellicola animata della Disney del 1940. Il progetto, la cui regia sarà affidata a Paul King, fa parte della strategia della casa cinematografica americana di riadattare parte dei suoi film animati più di successo. Una strategia che sembra funzionare visto che il trailer del remake del 'Re leone', in uscita la prossima estate, è stato il secondo più visto in assoluto. 'Pinocchio' del 1940, basato sul libro di Carlo Collodi, fu il secondo film animato della Disney dopo 'Biancaneve e i sette nani' del 1937. Sempre secondo Hollywood Reporter l'unico ostacolo al ruolo per Hanks è un conflitto con il suo prossimo film di fantascienza 'Bios'. La produzione vorrebbe infatti iniziare le riprese a febbraio: in quel caso non sarebbe compatibile con Pinocchio che dovrebbe andare sul set a maggio.