Mary Poppins torna e punta agli Oscar

NEW YORK, 30 NOV - Mary Poppins ritorna con la valigia di tappeto e l'ombrello dal manico con il pappagallo, ed è già profumo di Oscar ancor prima del debutto nelle sale. Per citare l'opinione che la magica bambinaia dei libri di P.L. Travers aveva di sé, il verdetto dei pochi eletti ammessi alla prima red carpet del film a Los Angeles è stato unanime: "Praticamente perfetto". Il sequel con Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda del leggendario film del 1964 con Julie Andrews e Dick Van Dyke uscirà nelle sale Usa il 19 dicembre, in tempo per Natale, ma anche per piazzarsi tra i grandi contendenti agli Oscar 2019 con blockbuster come Black Panther, A Star is Born e A Quiet Place. Le previsioni di incassi per Mary Poppins Ritorna sono di oltre 65 milioni di dollari nella prima settimana nelle sale e solo negli Usa. E certamente si parla già dell'ambita statuetta della migliore attrice protagonista per la Blunt, che torna a sollevare gli spiriti della famiglia di Michael Banks, che era bambino al tempo del primo film.