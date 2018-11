Eros spodesta Salmo e guida hit parade

ROMA, 30 NOV - Vita ce n'è, il nuovo album di Eros Ramazzotti uscito una settimana fa in 100 Paesi del mondo in italiano e spagnolo, debutta direttamente in vetta alla classifica Fimi-Gfk, spodestando Salmo e il suo Playlist, che scivola in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Duets Forever - Tutti cantano Cristina, in cui Cristina D'Avena ha coinvolto 16 colleghi, da Patty Pravo a Malika Ayane, invitandoli a cimentarsi in altrettante sigle storiche di cartoni animati. In quarta posizione si confermano i Maneskin con Il ballo della vita, davanti a Giorgia, quinta con Pop Heart. Entra al sesto posto Pooh 50 - L'ultimo abbraccio, con i brani dell'ultimo live della band. Torna nella top ten Ultimo, settimo con Peter Pan; a seguire Michael Bublé con Love, Elisa con Diari aperti e Roberto Vecchioni con L'infinito. Tra i singoli spopolano le voci di X Factor: in testa c'è Anastasio con La fine del mondo, poi Martina Attili con Cherofobia. Tra i vinili, dominano Cristina D'Avena e i Pooh.