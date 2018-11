A Enia premio letterario SuperMondello

PALERMO, 30 NOV - Davide Enia, attore e scrittore, è il vincitore del premio SuperMondello e del Mondello Giovani 2018. I due riconoscimenti sono andati al suo "Appunti per un naufragio" edito da Sellerio. Dal libro è stata tratta la rappresentazione teatrale "Abisso", che in questi giorni è andata in scena a Palermo, interpretata dallo stesso Enia. La cerimonia per l'assegnazione del premio si è svolta presso la Società Siciliana per la Storia Patria, nell'ambito della XLIV edizione del premio letterario internazionale Mondello promosso dalla Fondazione Sicilia. Per la sezione "opera italiana" con Enia sono stati selezionati e premiati Michele Mari con "Leggenda privata" (Einaudi), Laura Pariani con "Di ferro e d'acciaio" (NNE). Ad Alberto Casadei con "Biologia della letteratura" (il Saggiatore) è andato il premio per la sezione Mondello critica. I quattro autori sono stati designati dal comitato di selezione presieduto da Giovanni Puglisi.