Carl Brave torna con Notti Brave (After)

MILANO, 30 NOV - "Due anni fa non mi facevano entrare nei locali, ora si aprono le file per me. Pazzesco". Carl Brave, il fenomeno dell'indie pop che arriva da Roma, ricorda quando era solo Carlo Luigi Coraggio, ex giocatore di basket con la passione per la musica e poche visualizzazioni su YouTube. Poi il boom con "Polaroid", l'album d'esordio col socio Franco126, e la caduta libera verso il successo del disco da solista "Notti Brave". A due anni dai giorni in cui era solo uno spettatore, Brave presenta l'atteso "Notti Brave (After)" prodotto da Universal. Sette brani, duetti con Max Gazzè, Guè Pequeno, Luché e Ugo Borghetti, immagini come quadri raccontati in un italiano sporcato dal romanesco, atmosfere familiari ma più luminose del passato. "Questo disco è nato mentre realizzavo 'Polaroid', non ho avuto il trauma da lavorazione - ha raccontato - La verità è che mi piace davvero quello che faccio, se non fosse il mio lavoro lo farei comunque nel tempo libero".