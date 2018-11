A Matteo Garrone Premio Langhe Roero

TORINO, 30 NOV - Matteo Garrone, il regista di Gomorra, Reality, Dogman, film candidato italiano alla selezione dell'Oscar per il film straniero, ha ricevuto stasera a Torino, alla Nuvola Lavazza, il premio Langhe Roero e Monferrato, nato nel 2017 da un'idea del presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano, con lo scopo di promuovere il patrimonio culturale del piemontese, associando l'eccellenza dell'enogastronomia locale all'eccellenza del cinema italiano. A Garrone sono state consegnate, nel corso di una cena di gala stellata il cui provento viene devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, 100 bottiglie di vino come campione della migliore produzione piemontese messe a disposizione dai Consorzi vinicoli del Roero, dell'Asti Docg, del Barbera d'Asti e del Barolo. "Tengo molto a questo premio - ha detto Damilano - perchè fa incontrare due eccellenze, il cinema italiano e la cultura del vino". Garrone ha visitato l'Ircc di Candiolo insieme alla presidente Allegra Agnelli