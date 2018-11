Asta record per banconota 1000 lire 1899

TORINO, 30 NOV - Tre milioni di euro, diritti inclusi, e oltre il 70% dei lotti venduti per la due giorni dedicata a "monete, banconote e medaglie", in Sala Bolaffi a Torino il 29 e il 30 novembre per il dipartimento di numismatica di Aste Bolaffi. Protagoniste della vendita le grandi rarità dei Savoia: top lot dell'asta la moneta da 50 Lire 1864 di Vittorio Emanuele II salita fino a 225.700 euro, il 100 Lire 1880 della Zecca di Roma aggiudicato a 83.000 euro. Nel capitolo delle banconote, straordinario realizzo per l'unico esemplare conosciuto del biglietto di banca da 1.000 Lire "Grande M-Matrice" con decreto del 9.12.1899, volato fino a 73.200 euro, dieci volte la base d'asta, dopo decine di rilanci fra collezionisti in sala e collegati al telefono. Si tratta - spiega Aste Bolaffi - di un vero record di aggiudicazione per una banconota in una vendita pubblica.