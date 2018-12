Petruzzelli celebra 10anni ricostruzione

BARI, 1 DIC - Per ricordare i dieci anni dalla ricostruzione del Teatro Petruzzelli che il 6 dicembre del 2008 fu riportato al suo originale splendore dopo il rogo che lo distrusse il 27 ottobre del 1991, il 6 dicembre prossimo il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Antonio Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, festeggeranno con un evento aperto alla città: un grande concerto dedicato all'arte, alla bellezza e al sapiente lavoro delle maestranze alle quali sarà consegnata una pergamena. "Dieci anni fa la sera del 6 dicembre 2008 all'interno del Teatro Petruzzelli totalmente ricostruito in poco di più di un anno dall'inizio dei lavori - scrive Emiliano su Fb - abbracciavo uno per uno gli operai che riuscirono in questa memorabile impresa. Quella sera avremmo dovuto inaugurare il Teatro ma non fu possibile. La gioia per avere mantenuto la mia promessa e la delusione per non avere avuto i permessi di apertura, si fondevano nella commozione dell'abbraccio con gli operai".