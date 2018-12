A Bari presepe dedicato a Siani e stampa

BARI, 1 DIC - È stato inaugurato a Bari vecchia il presepe "dedicato al cronista Giancarlo Siani e a tutta la stampa", a cura dell'associazione intitolata a 'Michele Fazio', il 16enne ucciso per errore in un agguato mafioso il 12 luglio del 2001. Il padre di Michele, Pinuccio, ha voluto dedicare quest'anno il presepe al giornalista napoletano ucciso il 23 settembre 1985 dalla Camorra, e a tutti i giornalisti "perché senza di voi non avremmo voce, le nostre storie sarebbero sconosciute", ha detto. "Spesso venite attaccati - ha aggiunto Fazio - ma non si comprende che il vostro è un lavoro rischioso, che richiede tanto impegno e dal grande valore sociale". All'inaugurazione ha partecipato anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, Piero Ricci. "La scelta di Pinuccio Fazio di dedicare il presepe ai giornalisti ci riempie di orgoglio - ha commentato Ricci - perché da una vittima della criminalità organizzata viene il sostegno alla stampa, in un'epoca di odio nei confronti dei giornalisti".