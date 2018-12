Strenne natalizie tra Mina, Eros, Carrà

ROMA, 1 DIC - Natale, tempo di regali e di cofanetti musicali. A partire dai progetti nuovi come Vita ce n'è, il nuovo disco di Eros Ramazzotti o Atlantico di Marco Mengoni. Natale è anche il periodo preferito di Mina, che torna con Paradiso (Lucio Battisti Songbook), in cui raccoglie tutti i brani di Battisti che lei ha già interpretato in passato, più due canzoni mai cantate prima. Amore è la parola d'ordine quest'anno anche di Michael Bublè, che ha rinunciato alle atmosfere natalizie per dare alle stampe Love. Cuore fa rima con amore, anche per Giorgia, che in Pop Heart reinterpreta brani di Jovanotti, Ramazzotti, Zucchero, Tiziano Ferro, Whitney Houston. Proprio a ridosso delle feste (il 14 dicembre) arriva anche Bruce Springsteen, con il doppio cd Springsteen on Broadway. Tra le novità anche Down the road wherever di Mark Knopfler, What is Love dei Clean Bandit e Heart to Mouth dell'italo-americana LP. Chi invece punta tutto sulle atmosfere natalizie è Raffaella Carrà, che torna con "Ogni volta che è Natale".