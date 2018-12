Chat a due piazze, bigamia in era social

ROMA, 1 DIC - La bigamia può essere un sogno o un incubo, dipende dai punti di vista. I rischi crescono nell'era dei social che trasformano il mestiere del bigamo in una fatica di Sisifo. Al tassista Mario Rossi di punti di vista ne rimangono pochi quando si rende conto che la sua doppia vita, condotta con successo per vent'anni - grazie all'escamotage del turno giorno-notte - sta per naufragare. I suoi due figli si sono conosciuti sul web e decidono di incontrarsi. È la fine! Le sue due mogli saranno mortificate, i due figli amareggiati e lui...arrestato. Questo incontro non s'ha da fare, decide Mario. E scatena, nelle due ore dello spettacolo, una girandola di bugie che vanno ingrossandosi come uno tsunami. Chat a due piazze è un testo capolavoro di Ray Cooney. Un meccanismo comico perfetto a cui questa scintillante edizione da' un ulteriore giro di vite. In scena Antonio Pisu e Gianluca Ramazzotti. La regia è di Fabio Ferrari. Si replica dal 4 dicembre al 6 gennaio (a capodanno due spettacoli) al teatro Roma.