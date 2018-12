Trieste Film Festival, celebra 30 anni

TRIESTE, 3 DIC - Doppio compleanno per il Trieste Film Festival, che festeggia la 30/a edizione celebrando i 30 anni del crollo del Muro di Berlino. Lo fa con una foto della fotografa francese Dominique Issermann scattata in una pausa di lavorazione di 'Possession', film di Andrzej Żuławski girato a Berlino nell' estate 1980. La foto ritrae la protagonista, Isabelle Adjani, che salta la corda, proprio accanto al Muro. Adjani l'anno successivo avrebbe vinto la Palma per la migliore attrice a Cannes. In programma dal 18 al 25 gennaio prossimi, il Trieste Film Festival 2019 è il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale. L'anniversario del crollo del Muro sarà al centro di una retrospettiva di 4 titoli: "Uno, due, tre!" di Billy Wilder (1961); "Totò e Peppino divisi a Berlino" di Giorgio Bianchi (1962); il documentario "Rabbit à la Berlin" di Bartosz Konopka (2009); "Possession" di Andrzej Żuławski (1981). (ANSA).