Matera 2019: visita del Ministro Lezzi

MATERA, 3 DIC - "Se qualcosa non sarà pronto ce ne faremo una ragione": lo ha detto oggi a Matera, parlando con i giornalisti, il ministro del Sud, Barbara Lezzi, dopo aver presieduto una riunione sullo stato dei lavori in vista del 2019, quando la città dei Sassi sarà capitale europea della cultura. Ai cronisti che le chiedevano un "bilancio" degli ultimi mesi di preparazione, Lezzi ha risposto: "Meno male che sono venuta", parole che hanno ricordato i suoi giudizi degli scorsi mesi di parziale insoddisfazione sulla velocità con la quale procedevano alcuni lavori. "Io credo - ha spiegato - che sarà una bella manifestazione per Matera, bella di suo".