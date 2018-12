Torna Brignano con 'Innamorato Perso'

ROMA, 3 DIC - Enrico Brignano torna in scena con 'Innamorato Perso', il suo nuovo show, prodotto da Max Produzioni in collaborazione con Vivo Concerti, che toccherà le principali città italiane, a partire da Foligno, il 21 dicembre al Pala Paternesi. Poi omaggio all'amata Roma dove festeggerà anche il Capodanno, con quattro date al Palazzo dello Sport dal 28 al 31 dicembre. E, tra le prime date: Milano, al Forum di Assago il 17 gennaio; Torino, al Pala Alpitour il 23 gennaio; Firenze, al Nelson Mandela Forum il 28 gennaio e Bologna- Casalecchio di Reno, alla Unipol Arena il 2 febbraio. C'è qualcosa di più bello di essere innamorato? Di sentire quell'emozione crescere dentro di sé?. Brignano nel suo one-man-show è in preda a un folle innamoramento a 360 gradi: innamorato della sua bambina, dell'esistenza, del lavoro, della sua donna, del mondo, di tutto e di più. E parlare d'amore in tempi di haters, di odio social,di baruffe politiche e disastri ambientali, è davvero rivoluzionario.