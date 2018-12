Scala mostra narra storia e futura torre

MILANO, 3 DIC - Nel futuro della Scala c'è una torre 'medievale', un nuovo progetto di Mario Botta che, salvo imprevisti, entro il 2022 realizzerà, in quella che era una palazzina adiacente al teatro in via Verdi, un edificio di sei piani interrati e 11 fuori terra. Per avere un'idea del nuovo spazio - che permetterà al palcoscenico di raggiungere una profondità di 70 metri e ospiterà fra l'altro una sala prove e incisione con un soffitto alto 14 metri per l'orchestra- con una spesa stimata di 17 milioni di euro, basterà visitare la mostra 'La magnifica fabbrica 240 anni del Teatro alla Scala dal Piermarini a Botta', aperta fino al 30 aprile al museo del teatro. Dall'apertura nel "Possiamo essere molto fieri di rappresentare la Scala dal 1778 al futuro - ha commentato alla presentazione il sovrintendente Alexander Pereira -. Con Botta abbiamo un grande progetto in via Verdi e un altro progetto importante è il rinnovamento dei palchi" per migliorarne l'acustica.