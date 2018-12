Un tv movie su femminicidio

SENIGALLIA (ANCONA), 3 DIC - Nell'ambito delle iniziative promosse per la Giornata Internazione per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Senigallia ricorda che giovedì 6 dicembre, alle 21, Rai Uno metterà in onda "I nostri figli", film girato la scorsa primavera a Senigallia, che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Il tv movie è ispirato alla vera storia di Marianna Manduca, uccisa a coltellate nell'ottobre 2007 dal marito Saverio Nolfo. Il cugino della Manduca, Carmelo Calì, e sua moglie Paola, interpretati nel film rispettivamente da Pasotti e dalla Incontrada, vivono tutt'oggi a Senigallia. Dopo la morte violenta di Marianna riuscirono a ottenere in adozione i figli della donna.